Naturschützer mobilisieren gegen Autobahnbau in der Eifel

Naturschutzverbände haben am Freitag entschiedenen Widerstand gegen den Weiterbau der Autobahn 1 in der Eifel angekündigt. Der BUND Rheinland-Pfalz will zusammen mit dem NABU bis zum 24. September Einwendungen gegen die Planunterlagen LBM vorlegen. dpa