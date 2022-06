Tiere : Naturschützer rufen zu Achtsamkeit für Jungvögel auf

Mainz Der Naturschutzbund (Nabu) hat Gartenbesitzer dazu aufgerufen, bis mindestens Ende Juli mit dem Schnitt von Hecken zu warten. So könnten die Nester von Vogelfamilien vor vorzeitigen Eingriffen geschützt werden.

Hilflos wirkende Jungvögel am Boden sollten an Ort und Stelle in Ruhe gelassen werden. In den meisten Fällen würden sie von den Eltern weiter versorgt, erklärte der Naturschutzbund. Wenn man sie mit ausreichend Abstand beobachte, werde man in der Regel sehen, wie nach 20 bis 30 Minuten ein Altvogel mit Futter auftauche. Die Ästlinge, wie die noch nicht ganz flügge gewordenen Jungvögel genannt werden, werden nach dem Ausfliegen noch kurze Zeit versorgt. „Es kann übrigens auch Strategie der Elternvögel sein, die Jungen im Nest nicht mehr zu füttern, damit diese das Zuhause auf Zeit endlich verlassen“, erklärt der Nabu-Sprecher.