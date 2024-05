Natur Nauberg wird offizielles Naturschutzgebiet

Der Buchenbestand am Nauberg ist nach den Angaben teilweise über 160 Jahre alt. Auch sei eine Vielzahl von alt- und totholzbewohnenden Tier- und Pflanzenarten wie Fledermäuse, Spechte, Moose sowie Pilze dort beheimatet. Ebenso lebten Amphibien wie der zunehmend bedrohte Feuersalamander in dem Wald. Das wissenschaftliche Interesse an dem für forstwirtschaftliche Nutzung ausgeschlossenen Naturwaldreservat ist entsprechend groß.