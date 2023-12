Wetter Nebel und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Mittwoch beginnt ebenfalls mit Wolken am Himmel, es regnet aber erst mal nur vereinzelt. Das ändert sich in der zweiten Tageshälfte: Es regnet zeitweise vor allem in der Eifel und im Westerwald, in der Pfalz bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal acht Grad, in höheren Lagen um vier Grad.