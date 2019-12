Nebel und Sonne am Neujahrstag

Zwei Spaziergänger mit ihren Hunden in der nebeligen Morgenröte in den Weinbergen bei Essenheim. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/Archivbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt das Jahr 2020 mit einer Mischung aus Nebel und Sonne. Am Neujahrstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) längere Zeit mit Nebel und Hochnebel, bis sich dann auch die Sonne zeigt.

In der Nacht zu Donnerstag könnte sich gebietsweise wieder Nebel bilden, die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt mit Tiefstwerten bis zu minus fünf Grad. Örtlich kann es zu Reifglätte kommen. Nach dem teils sonnigen Jahresbeginn bleibt es am Donnerstag überwiegend neblig-trüb, am Abend ist auch leichter Regen möglich. Die Temperaturen dürften zwischen drei und sechs Grad liegen, nur bei Dauernebel bleibt es kühler.