Nebel zum Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Autos fahren bei dichtem Nebel über eine Straße. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Offenbach Nebel und Hochnebel bestimmen das Wetter in der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. „Typisches Novemberwetter“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen am Montag liegen dabei zwischen fünf und acht Grad.

Es bleibe niederschlagsfrei, abgesehen von etwas Sprühregen. Das Risiko hierfür sei vor allem am Mittwoch gegeben, so die Meteorologin. Aufgrund der dichten Bewölkung bleiben die Nächte frostfrei.