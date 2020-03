Neben Beschäftigungsangeboten Kinder auch mal spielen lassen

Mainz Die Schließung von Kitas wegen der Coronakrise fordert von Eltern Geduld. Und Ideen zur Beschäftigung. Dabei muss es nicht ein Programm quasi rund um die Uhr geben, sagt ein Experte.

Die Spielplätze sollen nicht mehr genutzt werden, Veranstaltungen sind abgesagt und es ist empfohlen, möglichst wenige Menschen zu treffen. Was können in solch einer Situation Eltern kleiner Kinder gegen allzu große Langweile daheim tun?

„Je jünger die Kinder sind, desto mehr Bewegung brauchen die“, sagt Ingo Klein, Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz. Bei gutem Wetter sei ein Ausflug in den Wald eine Alternative zur Wohnung - in einen Waldabschnitt, in dem wenige Menschen seien. Wenn möglich, könne auch die Wohnung so umgeräumt werden, dass die Kinder viel Platz zum Bewegen hätten.