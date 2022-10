Gesundheit : Wegen Corona-Maßnahmen steigt Zahl der Atemwegsinfekte

ARCHIV - 29.07.2016, Berlin: ILLUSTRATION - Eine Frau liegt im Bett und putzt sich die Nase (gestellte Szene). (zu dpa "«Zieh' dich warm an» - Erkältungsmythen auf dem Prüfstand") Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Trier Durch Masketragen und Abstandhalten wurde das Immunsystem zu wenig trainiert. Experten rechnen mit starker Grippewelle in diesem Jahr. Trierer Ärztechef rät zur Influenza-Impfung.

Es gibt nicht nur Corona. Derzeit steigt auch in der Region die Zahl der Patienten mit Atemwegsinfekten, mit Husten und Halsschmerzen. Der Vorsitzende der Bezirksärztekammer, der Ehranger Hausarzt Walter Gradel, spricht von einem „massiven“ Anstieg in den vergangenen zwei Wochen, darunter seien neben Erkältungen auch Influenza (Grippe) und Corona. Das zeigt sich auch beim sogenannten Praxisindex, den die Arbeitsgemeinschaft Influenza jede Woche veröffentlicht. Demnach lag die Zahl der Arztbesuche wegen Atemwegsinfekten in der vergangenen Woche deutlich über der im gleichen Zeitraum der beiden vorangegangenen Jahre. Wie aus Daten des RKI hervorgeht, ist der Anteil der wegen Atemwegsinfekten Erkrankten mit fast zehn Prozent an der Bevölkerung deutlich höher als der Corona-Infizierten (0,3 Prozent).

Als Grund dafür nennt Gradel: „Durch das Tragen von Masken oder Abstandsregeln wurde unser Immunsystem in den vergangenen zwei Jahren gar nicht trainiert im Umgang mit Erkältungsviren.“ Ähnlich hat es kürzlich auch der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler formuliert. Der Anstieg der Atemwegserkrankungen könne am verstärkten Ansteckungsschutz in der Corona-Pandemie liegen. Dadurch sei möglicherweise eine Immunisierung gegen andere Erreger ausgeblieben und es gebe daher einen Nachholeffekt, sagte er vergangene Woche. Neben Sars-CoV-2 gehörten Rhinoviren zu den vorherrschenden Viren. Diese Erreger lösen Erkältungen aus.

Aus dem gleichen Grund, wie sich diese Viren derzeit rasch ausbreiten, könnte nach Ansicht verschiedener Experten in diesem Jahr auch die Grippe heftiger ausfallen als in den vorangegangenen kälteren Jahreszeiten. Wegen der Corona-Maßnahmen hat sich das Influenzavirus in den vergangen zwei Jahre nur in geringem Maße verbreiten können. Daher könnte es auch bei der Grippe so etwas ein Nachholeffekt geben. „Deshalb ist die Grippe-Impfung in dieser Saison besonders wichtig und es sollten sich alle über 60 Jahre, alle chronisch Kranken, alle Schwangeren und alle mit einer beruflichen Gefährdung gegen Grippe impfen lassen“, rät Gradel.

Hinsichtlich der zweiten Auffrischungsimpfung gegen Corona hält er die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für richtig. Diese empfiehlt die vierte Impfung vor allem Menschen über 60 und Personen mit einem besonderen Risiko. Die Studienlage gebe derzeit nicht her, dass eine vierte Impfung bei Patienten unter 60 Jahren zu einem besseren Schutz vor Ansteckung oder schweren Krankheitsverläufen führt. Ausnahmen seien Patienten mit einem geschwächten Immunsystem, so Gradel.

Doch die Nachfrage nach dem zweiten Booster stockt. Vor drei Wochen hatten rund 392.000 Menschen in Rheinland-Pfalz die vierte Impfung. Bis Donnerstagmorgen stieg die Zahl auf 434.000. Auch in der Region wächst die Zahl der zweiten Auffrischungsimpfung nur langsam. Bis Ende vergangener Wochen waren in Trier 10.147 Menschen zweimal gegen Corona geimpft, zwei Wochen zuvor waren es rund 9400.