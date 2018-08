später lesen Nebenbuhler attackiert: Mann zu sechs Jahren Haft verurteilt FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Nach einer Attacke auf seinen Nebenbuhler ist ein 48-Jähriger wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung am Freitag zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hat nach Überzeugung des Landgerichts Karlsruhe den neuen Freund seiner geschiedenen Frau in Karlsdorf-Neuthard im Januar attackiert und mehrfach in den Rücken gestochen. dpa