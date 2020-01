Neblig-trüb, bis zu elf Grad: von Winter weiter keine Spur

Offenbach Kaum Sonne, viel Nebel und immer wieder Regenschauer: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich in den kommenden Tagen weiter von seiner grauen und tristen Seite - vor allem aber gibt es vom Winter keine Spur.

„Nach derzeitigem Trend ist ein Winter bis in tiefe Lagen bis zum Ende des Monats nicht in Sicht“, sagte eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach. Zwar könne es zwischendurch „kältere Phasen und hier und da etwas Schnee im Bergland“ geben, es sei aber weiterhin für die Jahreszeit zu mild.