Neblig-trübes Wetter mit Wolken und Sprühregen erwartet

Ein Baum steht im Nebel auf einem Feld. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt die neue Woche mit vielen Wolken, Nebel und örtlich mit Sprühregen. Am Montag steigen die Temperaturen auf bis zu 9 Grad und in Hochlagen auf bis zu 6 Grad, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte.

Es sei bedeckt, in der Nacht zu Dienstag könne gebietsweise Nebel aufziehen. Auch am Dienstag rechnet der Wetterdienst mit Nebel, Wolken, Sprühregen oder Regen.

Am Mittwoch bleibt es größtenteils trocken. „Hier und da“ gibt es laut DWD auch mal Auflockerungen, ansonsten wird es bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad zeitweise stark bewölkt und teils neblig-trüb. Ähnlich sehe die Wetterlage am Donnerstag aus.

(dpa)