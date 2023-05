Mainz-Bingen Neffe über Stunden festgehalten: Mann kommt in Klinik

Nierstein · Der Mann, der in Nierstein seinen Neffen mehrere Stunden in einer Wohnung festgehalten haben soll, ist in eine psychiatrische Klinik verlegt worden. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft, den 31-Jährigen zumindest einstweilen in der forensischen Abteilung des Krankenhauses unterzubringen, wurde stattgegeben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Mainz am Freitag mitteilten.

26.05.2023, 09:10 Uhr

Beamte eines SEK der Polizei agieren an einem Wohnhaus in Nierstein. Foto: Boris Roessler/dpa

Der Mann soll am Dienstag die Wohnung seines 14 Jahre alten Neffen im Landkreis Mainz-Bingen mit einem Messer bewaffnet betreten und den Jungen über mehrere Stunden dort festgehalten haben. Als die Polizei anrückte, sprang der 31-Jährige aus dem Fenster im ersten Obergeschoss. Er verletzte sich und konnte von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) überwältigt werden. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Am Dienstag hatten die Behörden mitgeteilt, dass der Mann wohl in einem „psychischen Ausnahmezustand“ gehandelt habe. Zu den Umständen der Tat und dem Tatmotiv machten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag keine Angaben. © dpa-infocom, dpa:230526-99-833565/2

(dpa)