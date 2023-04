2. Fußball-Bundesliga Negativserie beenden: Lautern will Neuanfang in Regensburg

Nach dem 2:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen den Hamburger SV sind die Pfälzer vor der Reise in die Oberpfalz aber gewarnt. In der Vorrunde schaffte der FCK beim 1:1 im Hamburger Volksparkstadion ebenfalls eine Überraschung, verlor anschließend aber zu Hause gegen Regensburg mit 0:3. „Nach dem Unentschieden in Hamburg ist die Schulterklopfmaschine angegangen und jeder hat uns gelobt. Danach haben wir aber eines der schlechteren Heimspiele in dieser Saison abgeliefert“, betonte Schuster. „Ich hoffe, dass alle im Verein die richtigen Lehren aus der Situation damals gezogen haben. Wir brauchen in Regensburg die gleiche Leistungsbereitschaft wie letzte Woche gegen den HSV.“