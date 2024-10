2. Fußball-Bundesliga Negativserie geht weiter: Lautern verliert in Elversberg

Die sportliche Talfahrt des 1. FC Kaiserslautern geht ungebremst weiter. Die Pfälzer verloren das Nachbarschaftsduell bei der SV Elversberg mit 0:1 (0:0) und sind seit nunmehr fünf Zweitliga-Spielen sieglos. Muhammed Damar erzielte in der 66. Minute das einzige Tor vor 9.502 Zuschauern in der ausverkauften Arena an der Kaiserlinde. Während Elversberg in der Tabelle mit zwölf Punkten vorerst auf Rang acht kletterte, fiel der FCK mit neun Zählern zunächst auf Rang zwölf zurück.