Nestlé erweitert Werk in Osthofen: Mitarbeiter wechseln

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé investiert in sein Werk im rheinhessischen Osthofen und will am Standort 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Der neue Bereich mit Produktionen für Sonden- und Aufbaunahrung solle Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen, teilte der Konzern am Dienstag mit. dpa