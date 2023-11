Streaming-Dienst Urteil gegen Netflix Preiserhöhungen – Wie man sich Geld zurückholen kann

Preiserhöhungen bei Streaming-Dienstes gibt es immer wieder. Ganze vier Mal hat beispielsweise Netflix in den letzten 9 Jahren die Preise angehoben, im Standard-Abo von ursprünglich 8,99 Euro auf inzwischen 12,99 Euro. Eine Zustimmung zu den neuen Preisen wurde dabei aber nicht immer eingeholt. Netflix und zum Beispiel auch Spotify haben sich in der Vergangenheit auf eine sogenannte „Preisanpassungsklausel“ in ihren Nutzungsbedingungen berufen. Diese besagt, dass Netflix ohne Nachfrage beim Kunden die Preise erhöhen darf. „Wir sind berechtigt, den Preis unserer Abo-Angebote von Zeit zu Zeit in unserem billigen Ermessen zu ändern, um die Auswirkungen von Änderungen der mit unserem Dienst verbundenen Gesamt­kosten wider­zuspiegeln“, heißt es in den Nutzungsbedingungen von Netflix.