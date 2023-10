True-Crime-Dokumentation Netflix wirft einen tiefen Blick in den Cyberbunker

Und so fassen die Macher des Films die Geschichte des Cyberbunkers zusammen: „Im idyllischen Traben-Trarbach prallen zwei Welten aufeinander: Eine Gruppe geheimnisvoller Niederländer um ihren exzentrischen Anführer Xennt will den ehemaligen NATO-Bunker unter der Stadt übernehmen. Xennt verspricht dem kleinen Ort eine blühende Zukunft und Hunderte von Arbeitsplätzen – doch einige Bewohner:innen sind beunruhigt: Ist der charismatische Mann mit den langen, blonden Haaren und dem schwarzen Ledermantel in Wirklichkeit ein Verbrecher auf der Flucht, der den Bunker zu einer Hochburg des Drogenhandels machen will? Trotz aller Warnungen wird der Bunker verkauft und Xennt und seine Anhänger verschanzen sich hunderte Meter unter der Erde. Sie nennen ihr neues Zuhause Cyberbunker. Was die Bewohner:innen von Traben-Trarbach noch nicht wissen konnten: Unter dem beschaulichen Ort öffnet sich ein Portal zur Unterwelt.“