True-Crime-Dokumentation Netflix wirft einen tiefen Blick in den Cyberbunker

Fans von True-Crime-Dokumentationen können sich freuen, bei Netflix bald auf einen bekannten Tatort aus der Region Trier zu treffen: In „Cyberbunker – Darknet in Deutschland“ taucht der Streamingdienst tief in die die Geschichte des Traben-Trarbacher Cyberbunkers ein. Ab dem 8. November wird eine Stunde und 41 Minuten lange Doku weltweit ausgestrahlt.