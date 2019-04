später lesen Netzwerk gegen Bahnlärm fordert verbindliche Lärmgrenzwerte Teilen

Im jahrelangen Streit um Bahnlärm im Mittelrheintal fordert das Bürgernetzwerk Pro Rheintal gesetzliche Lärmgrenzwerte für Güterwagen und Lokomotiven. Die Triebwagen würden „bisher überhaupt nicht in die Betrachtung fallen“, kritisierte der Vorsitzende des Netzwerks, Frank Gross, am Mittwoch in Boppard. dpa