später lesen Neubildung von Grundwasser seit fünf Jahren klar rückläufig Teilen

Twittern

Teilen



Die Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen fünf Jahren um 22 Prozent geringer ausgefallen als im langjährigen Durchschnitt seit 1951. Dies geht aus einer Antwort des Umweltministeriums in Mainz auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Andreas Hartenfels hervor. dpa