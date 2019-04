Neue Anlage für Fossa-Raubkatzen im Neunkircher Zoo

Fossa-Katzen sind die größten Raubtiere Madagaskars und werden nur selten in Zoos gezeigt: Ab heute sind zwei Exemplare auch im Zoo Neunkirchen im Saarland zu sehen. Über die letzten Monate ist dort nach Umbauten eine neue Anlage entstanden, die Männchen Solano und Weibchen Cavalla reichlich Platz bietet. dpa

Solano war zuletzt in einem Zoo in Schweden, Cavalla kam aus England. In der Region Saarland, Luxemburg und Lothringen in Frankreich ist der Neunkircher Zoo nach eigenen Angaben der einzige, der diese Raubtiere beherbergt.

Bundesweit gibt es rund ein halbes Dutzend Zoos mit Fossas, beispielsweise in Duisburg, Heidelberg und Frankfurt am Main. Experten gehen davon aus, dass auf Madagaskar vermutlich nur noch weniger als 2500 ausgewachsenen Fossas in Wildnis leben. Die Tierart gilt als gefährdet.

