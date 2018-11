später lesen Neue ARD-Mediathek geht schon bald in Betrieb Teilen

Die neue ARD-Mediathek soll Ende November an den Start gehen und mit allen Angeboten unter einem Dach abrufbar sein. Die Zuschauer könnten darin Inhalte aus allen Landesrundfunkanstalten finden, sagte der Intendant des Südwestrundfunks (SWR), Peter Boudgoust, am Freitag in Mainz. dpa