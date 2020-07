Neue Autobahngesellschaft sucht dringend Fachkräfte

Montabaur Die künftige Niederlassung West der neuen Autobahngesellschaft des Bundes sucht nach eigenen Angaben „händeringend“ mindestens noch 150 Fachkräfte. Diese sollen am geplanten Hauptsitz in Montabaur im Westerwald, in den drei künftigen hessischen Außenstellen Frankfurt/Gelnhausen, Wiesbaden und Darmstadt sowie in der vorgesehenen saarländischen Außenstelle in Neunkirchen zum Einsatz kommen, wie die im Aufbau befindliche Gesellschaft am Donnerstagabend mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ansonsten übernehme sie für Autobahnen zuständiges Personal bei den Straßenbauverwaltungen der Bundesländer.

„Mit einer Länge von rund 1600 Streckenkilometern hat die künftige Niederlassung West in den Folgejahren bundesweit derzeit das größte Autobahnbestandsnetz zu betreuen“, hieß es weiter. Als eine von bundesweit zehn Niederlassungen werde sie von Montabaur aus Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb aller rheinland-pfälzischen, saarländischen und südhessischen Autobahnen steuern.