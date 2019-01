später lesen Neue Baumeisterin für Dom in Speyer FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Die Architektin und Denkmalpflegerin Hedwig Drabik aus Landau ist neue Dombaumeisterin in Speyer. Die 32-Jährige löse am 1. März Amtsinhaber Mario Colletto ab, der in Ruhestand gehe, teilte das Bistum Speyer am Montag mit. dpa