Neue Blitzer sollen Unfallzahlen verringern

Mit Hilfe von mehr Blitzern soll die Zahl der Unfälle und der Verkehrstoten in Rheinland-Pfalz verringert werden. Dazu wurden neue Geschwindigkeitsmessgeräte auf Anhängern angeschafft. Ob sich das bereits im vergangenen Jahr auf die Zahl der Unfälle im Land ausgewirkt hat, stellt Innenminister Roger Lewentz (SPD) am heute in Mainz vor. 2016 waren auf den Straßen im Land 161 Menschen ums Leben gekommen. Das war ein Tiefststand. Allerdings war die Zahl der Unfälle gestiegen. Rund 144 000 Mal krachte es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz, also rein rechnerisch alle vier Minuten. Hauptursachen für Unfälle sind seit Jahren überhöhte Geschwindigkeit und ein zu geringer Abstand. dpa