Neue Bürgerbeauftragte übernimmt Amt

Wer sich von rheinland-pfälzischen Behörden ungerecht behandelt fühlt, kann sich von heute an an die neue Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) wenden. Die ehemalige Vizepräsidentin des Landtags wird in einer Feierstunde in Mainz offiziell als Nachfolgerin von Dieter Burgard in das Amt eingeführt. Burgard wird zugleich verabschiedet, er war seit 2010 Bürgerbeauftragter von Rheinland-Pfalz. Burgard übernimmt die neue Aufgabe des Antisemitismus-Beauftragten. dpa