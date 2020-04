Neue Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe kommt aus Mainz

Eine U-Bahn fährt unter einem Schild mit der Aufschrift „BVG“ vorbei. Foto: Daniel Naupold/dpa/Archivbild

Mainz/Berlin Vier Monate nach dem Abgang von Sigrid Nikutta ist für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) eine neue Chefin gefunden. Die Co-Geschäftsführerin der Mainzer Nahverkehrs, Eva Kreienkamp, soll am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz in Deutschlands größtem kommunalen Nahverkehrsunternehmen übernehmen, wie die BVG am Mittwoch mitteilte.



Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ darüber berichtet.