Corona : Kulturbranche: Absagen und große Verunsicherung

Trier Wieder mal trifft die Pandemie die Kulturbranche hart. Wieder hagelt es Absagen. Und noch ist ungewiss, welche neuen Regeln mit der neue Corona-Verordnung des Landes auf Veranstalter zukommen.

Derzeit gilt überall die gerade erst eingeführte 2G-Regel. Masken müssen getragen werden, bis man am Platz ist. Ob das so bleibt oder sich die Corona-Regeln ab Samstag, 4. Dezember, auch für Theater, Kinos oder Konzerte ändern, das können Kulturschaffende aktuell noch nicht absehen. Dafür müsse man die neue Verordnung abwarten, die erst am Freitag veröffentlicht wird. Geplant ist, dass die 2G-plus-Regel in Rheinland-Pfalz in Innenbereichen überall dort gilt, wo nicht durchgängig eine Maske getragen werden kann. Dort müssen dann auch Geimpfte einen gültigen negativen Test vorlegen.