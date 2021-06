Neue Dokumentations- und Koordinierungsstelle Antisemitismus

Mainz Angesichts zunehmender Attacken gegen Juden richtet Rheinland-Pfalz eine „Dokumentations- und Koordinierungsstelle Antisemitismus“ ein. Sie entsteht bei der Präventionsagentur gegen Extremismus beim Verfassungsschutz des Landes, wie die Staatskanzlei in Mainz am Dienstag mitteilte.

„Der verabscheuungswürdige Brandanschlag auf eine Synagoge in Ulm am vergangenen Wochenende ist ein weiteres Fanal und zugleich eine weitere Mahnung, die Bekämpfung des Antisemitismus mit aller Entschiedenheit fortzusetzen“, betonten Regierungschefin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD). Der Schutz jüdischen Lebens bleibe in Rheinland-Pfalz Teil der Staatsräson.