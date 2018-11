später lesen Neue Gedenkstätte für getötete Polizisten FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Eine neue Gedenkstätte an der Polizeihochschule im Hunsrück erinnert an rheinland-pfälzischen Polizisten, die im Dienst ums Leben gekommen sind. Zur offiziellen Einweihung wird heute in Büchenbeuren-Scheid unter anderem Innenminister Roger Lewentz (SPD) erwartet. dpa