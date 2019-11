Neue Glocke für Limburger Dom

Dom Limburg. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Limburg Der Limburger Dom bekommt eine neue Glocke. Mit einem Kran wird diese heute in den Turm der Kathedrale gehoben. Die aus Kupfer und Zinn bestehende Glocke ist nach Angaben des Bistums die kleinste im Turm und stimmt den höchsten Ton des Geläuts an: das hohe C. Die Glocke ist Katharina Kasper gewidmet, der ersten Heiligen des in Hessen und Rheinland-Pfalz liegenden Bistums.

