Neue Regleung verfassungswirdig? Grundsteuer wird zur juristischen Hängepartie

Die umstrittene Grundsteuerreform wird nach bundesweit aufsehenerregenden Beschlüssen des rheinland-pfälzischen Finanzgerichts in Neustadt an der Weinstraße jetzt zur juristischen Hängepartie. Denn unweit des Hambacher Schlosses, dem Symbol der deutschen Demokratiebewegung, hat der Senat „wegen ernstlicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit“ zwei Grundsteuerbescheide erst einmal ausgesetzt.