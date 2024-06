Politik Neue Hausordnung: Demokratiefeinde aus Landtag aussperren

Der rheinland-pfälzische Landtag setzt an diesem Samstag (15. Juni) seine angekündigte Änderung der Hausordnung um, mit der Extremisten der Zutritt verwehrt werden soll. „Mit der Novelle unserer Hausordnung schützen wir den Landtag gegen Demokratiefeinde und setzen ganz im Sinne des Grundgesetzes das Prinzip der wehrhaften Demokratie in die parlamentarische Alltagspraxis um“, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering am Mittwoch in Mainz.