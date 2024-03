Militär Neue Hilfe für Kiew: Ramstein-Konferenz sagt Beistand zu

Der Wert des deutschen Pakets beträgt Pistorius zufolge rund 500 Millionen Euro, womit in diesem Jahr aus Deutschland bereits Unterstützung in Höhe von sieben Milliarden Euro an Kiew geleistet wäre. Ebenfalls Teil des Pakets 100 gepanzerte Fahrzeuge für die Infanterie sowie 100 Transportfahrzeuge, wie Pistorius sagte. Zu den 500 Millionen Euro gehört Geld, das Deutschland für eine tschechische Munitionsinitiative gibt und damit den Kauf von 180.000 Stück Artilleriemunition finanzieren wird. Deutschland will zudem 100.000 Stück Munition national vertraglich regeln. „Auch hier soll die Auslieferung an die Ukraine noch in diesem Jahr beginnen“, erklärte der Minister. Die 180.000 Stück sind demnach mittelfristige Hilfe ab Sommer, die 100.000 Stück langfristige Hilfe.