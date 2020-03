Neue Hotline für Fieberambulanzen in Rheinland-Pfalz

Mainz Inzwischen gibt es rund 30 Fieberambulanzen für Tests auf das Coronavirus. Möglicherweise infizierte Menschen sollen vor einem Besuch eine zentrale Hotline anrufen. Das Kabinett will einen Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Krise auf den Weg bringen.

Für die inzwischen rund 30 Fieberambulanzen in Rheinland-Pfalz wird am (heutigen) Dienstag (12.00 Uhr) eine neue zentrale Hotline gestartet. Die „Hotline Fieberambulanz“ wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums federführend vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) rund um die Uhr betrieben. Bevor möglicherweise mit dem Coronavirus infizierte Menschen eine Fieberambulanz aufsuchen, sollen sie sich unter der Telefonnummer 0800 99 00 400 melden.

„Mit den zusätzlichen Kapazitäten wollen wir eine dringend erforderliche Entlastung der vorhandenen Systeme erreichen, vor allem auch des Notrufs 112, der nur für akute medizinische Notfälle vorgesehen ist“, erklärten Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD). Besetzt wird die Hotline von weiteren Hilfsorganisationen, Angehörigen von Gesundheitsfachberufen, Studierenden und Lehrkräften. Für die Hotline wurden in den DRK-Leitstellen Mainz und Landau rund 20 Telefonplätze eingerichtet. Die Patientenservice-Rufnummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung ist für nicht mobile Patienten gedacht, damit Ärzte Betroffene in ihrer eigenen Wohnung auf das Coronavirus testen können.

Die Landesregierung will am (heutigen) Dienstag den Entwurf für einen Nachtragshaushalt im Umfang von 650 Millionen Euro verabschieden. Die zusätzlichen Ausgaben sind vor allem für die gestiegenen Kosten im Gesundheitswesen und für die Unterstützung von Unternehmen vorgesehen, die wegen der Corona-Krise in wirtschaftliche Probleme geraten sind. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) wollen nach der Kabinettssitzung die Einzelheiten des Ausgabengesetzes vorstellen.