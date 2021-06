Neue Initiative zur posthumen Ehrung von Helmut Kohl

Ludwigshafen In die Diskussion, wie Ludwigshafen seinen Ehrenbürger Helmut Kohl würdigen sollte, kommt wieder Bewegung. Im Gespräch ist der Name einer neuen Straße. Die Entscheidung könnte noch im Juni fallen.

Eine posthume Ehrung des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl in seiner Heimatstadt Ludwigshafen scheiterte vor dreieinhalb Jahren - nun startet die CDU in der pfälzischen Kommune eine neue Initiative.

„Wir wollen am 14. Juni im Stadtrat vorschlagen, die geplante neue Stadtstraße nach Helmut Kohl zu benennen“, sagte Fraktionschef Peter Uebel der Deutschen Presse-Agentur. Dazu seien die Christdemokraten auch im Gespräch mit den anderen Parteien. „Wir streben eine breite Basis für den Vorschlag an. Der Konsens ist uns wichtig“, sagte er.

Kohl wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren und starb am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen-Oggersheim. Er liegt in Speyer begraben.