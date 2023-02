Information : Neue interaktive Website zum Hochwasser in Rheinland-Pfalz

Die Hochwassergefahr in Rheinland-Pfalz soll ab sofort auf einer interaktiven Karte auf einen Blick aktuell erkennbar sein – für jedermann.

Bedeutet: Egal, an welchem Ort und von welchem Gerät – fest installierter PC, Smartphone, Tablet – der Nutzer die Seite aufruft: Sie soll ihm die akute Hochwassergefahr, Pegelstände und Vorhersagen anschaulich anzeigen. Klickt ein Nutzer auf einen Pegel für einen bestimmten Fluss wie die Ahr, den Mittelrhein oder die Nahe, erhält er weitergehende Informationen. Vorhersagen werden in einer prognostizierten Pegelspanne angezeigt.

Der Vorhersagedienst wird vom Landesamt für Umwelt (LfU) betrieben. Das LfU betonte, dass der Auftrag für eine neue Internetseite bereits im Mai 2021, also vor der Flutkatastrophe, erteilt worden sei. Ministerin Eder erklärte, dass die Weiterentwicklung ein Teil des Sieben-Punkte-Planes sei. Den hatte die Grünen-Politikerin im vergangenen September vorgestellt. Die sieben Punkte umfassen unter anderem den Ausbau des Pegelsystems sowie die Berücksichtigung von Hochwasserrisiken in kommunalen Bauverfahren (wir berichteten). Eder erklärte, man habe nach der Flut zugesagt, alle Systeme im Hochwasserschutz zu überprüfen, dies passiere die ganze Zeit. Hochwasserrisikomanagement sei letztlich nie fertig.

Aber wer informiert wen, wenn ein Hochwasser droht? Katrin Eder und Thomas Bettmann, Leiter der Abteilung Hydrologie im LfU, verwiesen auf die Hochwassermeldekette. Danach gilt: Wird an mindestens einem Meldepegel eine erste Meldehöhe überschritten, wird der sogenannte Hochwasservorhersagedienst eröffnet. Dieser erstellt Hochwasserberichte, die ab einem bestimmten Schwellenwert beziehungsweise einer Warnstufe per E-Mail an die Landkreise oder kreisfreien Städte verschickt werden. Eder und Andreas Christ, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft in Eders Ministerium, betonten, dass es schon üblich sei, dass auch das Lagezentrum im Innenministerium und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die E-Mails erhalten.