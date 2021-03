Klima : Neue Karte: Hier wird Starkregen in Rheinland-Pfalz besonders gefährlich (Fotos/Video)

Trier Eine neue Online-Karte zeigt rheinland-pfälzischen Hausbesitzern oder Gemeinden, wo sich bei heftigem Regen gefährlich viel Wasser sammelt.

Die Wolken bleiben einfach hängen und es schüttet. Unfassbare Mengen Wasser fallen in wenigen Stunden aus dem Himmel. Da, wo sich bei normalem Regen ein kleines Rinnsal sammelt, donnern plötzlich reißende Fluten Richtung Tal, verwandeln Straßen in Flüsse, Terrassen in Wasserfälle, spülen Autos fort und überschwemmen Wohnzimmer. Immer öfter kommt es mit der globalen Erderwärmung zu Wetterextremen. 2018 entstanden durch Starkregen alleine in Rheinland-Pfalz Schäden in Höhe von 100 Millionen Euro.