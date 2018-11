später lesen Neue Kollegs sollen Promotionen von FH-Studenten erleichtern FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Künftig soll Studenten von Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz der Weg hin zu einer Promotion erleichtert werden. Erreicht werden soll dies mit neuen Forschungskollegs. Die Details dazu will Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) heute in Mainz vorstellen. dpa