Neue Landeskunstschau Flux4Art beginnt am Samstag

Malerei, Fotografie, Plastik, Video- und Soundinstallationen: Die neue Landeskunstschau Flux4Art will einen Überblick über die zeitgenössische Bildende Kunst in Rheinland-Pfalz geben. Insgesamt 60 professionelle Künstler präsentieren laut den Veranstaltern Werke in drei Ausstellungen an einst militärisch genutzten Orten. dpa