Neue Landesregierung führt Dialog mit Ditib fort

Mainz Die neue Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz setzt die Zielvereinbarung mit der Islamischen Religionsgemeinschaft Ditib Rheinland-Pfalz fort. „Wir halten den Gesprächsfaden aufrecht“, sagte der neue Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Hochs Vorgänger Konrad Wolf (SPD) hatte von „einem herben Rückschlag in dem Prozess“ und „einem sehr schwerwiegenden Vorfall“ gesprochen. Die Zielvereinbarungen seien aber grundsätzlich der richtige Weg, um die gemeinsamen Grundlagen zu klären und Probleme in kurzer Zeit aufarbeiten zu können, so der aus dem Kabinett ausgeschiedene Wolf.