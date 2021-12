Neue Ministerin Eder: Energiewende mit Naturschutz versöhnen

Mainz Windkraft oder Rotmilan? Diese Frage soll künftig nicht mehr zu Streit in Rheinland-Pfalz führen. Geplant wird ein neues Kompetenzzentrum Artenschutz - mit einer eigenen Vogelschutzwarte.

Die neue Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder will in dem seit Jahren schwelenden Konflikt zwischen Naturschutz und dem Ausbau erneuerbarer Energie vermitteln. „Es ist mir sehr wichtig, dass wir miteinander in einen Dialog treten“, sagte die Grünen-Politikerin nach dem Auftaktgespräch in einem neu gestarteten moderierten Prozess mit Vertretern von Naturschutzverbänden und Akteuren der Energiewende. In Rheinland-Pfalz habe seit 2011 der Ausbau der Windkraft im Vordergrund gestanden - dies habe immer wieder zu Konflikten geführt, etwa mit Vogelschützern.