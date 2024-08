Ensdorf Neue Opernfestspiele auf Bergbauhalde im Saarland

Im Saarland sind neue Opernfestspiele an einem ungewöhnlichen Ort eröffnet worden: Auf einer Bergbauhalde bei Ensdorf ging Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ über die Bühne. Die Inszenierung in 150 Metern Höhe fand am „Saarpolygon“ statt, einer rund 30 Meter hohen Großskulptur aus Stahl, die als zentrales Denkmal zum Ende des Bergbaus im Saarland errichtet wurde.