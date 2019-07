Neue Phase in Verfahren zu Seligsprechung

Trier Das Verfahren zur Seligsprechung eines katholischen Priesters, der seinen Widerstand gegen Adolf Hitler mit dem Leben bezahlen musste, wechselt vom Bistum Trier nach Rom. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann habe die diözesane Phase des Verfahrens zu Pater Franz Reinisch abgeschlossen, teilte das Bistum am Montag mit.

Reinisch war laut dem Bistum Trier der einzige katholische Priester in Deutschland, der den Fahneneid auf Hitler verweigert habe und daher hingerichtet worden sei. Er starb 1942 unter dem Fallbeil. Für das 2013 eröffnete Verfahren zur Seligsprechung wurden nach Angaben des Bistums viele Zeugen befragt sowie mehr als 730 Schriften geprüft.

Reinisch war 1903 als Sohn einer Beamtenfamilie in Österreich geboren worden. Er studierte erst Jura und Gerichtsmedizin, später Theologie und Philosophie. Als Priester schloss er sich der katholischen Schönstatt-Bewegung an. Ihr weltweites Zentrum liegt in Vallendar bei Koblenz.