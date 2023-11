Photovoltaik auf dem Dach Landtag beschließt neue Solarpflicht: Welche Regeln jetzt für Eigentümer gelten

Bereits in sieben Jahren soll der Strom in Rheinland-Pfalz vollständig aus erneuerbaren Energien kommen. In den vergangenen Jahren konnte die Landesregierung jedoch nie ihr eigenes Ausbauziel von jeweils 500 Megawatt bei Photovoltaikanlagen und Windrädern erreichen. Die Ampelkoalition hat deshalb ein neues Solargesetz erarbeitet, wodurch das Land den Zielen näher kommen soll. Mit den Stimmen der drei Partner SPD, Grüne und FDP sowie der CDU hat das Gesetz am Mittwoch den Landtag passiert. AfD und Freie Wähler stimmten dagegen. Das Solarpaket schreibt für Rheinland-Pfalz eine Anlagenpflicht für Neubauten und bei Dachsanierung von Gebäuden des Landes oder der Kommunen vor.