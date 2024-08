Kultur Neue Pläne für Landesmuseum Mainz samt Steinhalle

Nach der Fortentwicklung der Landesmuseen in Trier und Koblenz sei das Ziel in Mainz, das dortige Landesmuseum zu dem Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Rheinland-Pfalz zu machen, sagte Ebling. Das solle bei laufendem Betrieb gelingen, ohne Schließung des Hauses. In den kommenden beiden Jahren wird das Land nach derzeitiger Planung rund 1,5 Millionen Euro bereitstellen.