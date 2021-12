Neue Regeln: Hilferuf von Saar-Gastronomen und Veranstaltern

Saarbrücken Die neuen Corona-Regeln haben Restaurants, Kneipen und Veranstaltungsszene voll erwischt: Eine Stornowelle von bis zu 95 Prozent rausche durch die Branche, heißt es. Nun müsse die Politik helfen.

In der Gastronomie und in der Veranstaltungsbranche im Saarland herrschen Frust, Wut und Verzweiflung über die neuen strengen Corona-Regeln. „Ich platze“, brachte es der Präsident des Dehoga im Land, der Hotelier Michael Buchna, am Freitag auf den Punkt. „Es ist mir klar, dass wir Leben schützen müssen. Damit haben wir kein Problem. Aber es geht jetzt auch um wirtschaftliche Existenzen.“ Gastronomiebetreiber Jan Willem Fluit bestätigte: „Das ist ein wirtschaftlicher Lockdown ohne vernünftigen Rettungsring.“

„Die Branche ist wirtschaftlich und mental am Ende. Inhaber wie Mitarbeiter“, bilanzierte Dehoga-Hauptgeschäftsführer Frank Hohrath. Die Betriebe wollten weiter geöffnet bleiben und arbeiten, doch dafür bräuchten sie wirtschaftlich vernünftige Rahmenbedingungen. „Die haben wir bei 2G-plus nicht, solange wir keine Teststruktur haben, solange die Angst da ist.“ Zudem fehle es - anders als bei den November- und Dezember-Hilfen vor einem Jahr - an der geeigneten Unterstützung. „Die Politiker müssen jetzt erstmal wachwerden“, so der Dehoga-Chef. „Die sind ein bisschen in dem Glauben, wir hätten passgenaue Hilfen - aber die haben wir eben nicht.“