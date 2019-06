Neue Regeln: Körperschaftsstatus für Religionsgemeinschaften

Die Abgeordneten sitzen im Landtag Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz Der Landtag Rheinland-Pfalz hat ein Gesetz beschlossen, das die Verleihung des Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts an Religionsgemeinschaften und auch deren Entzug regelt. Das Plenum in Mainz stimmte am Mittwoch dem Körperschaftsstatusgesetz mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der CDU-Opposition zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die oppositionelle AfD-Fraktion enthielt sich.

Mit dem Gesetz werde auf das gestiegene Interesse von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften an der Verleihung des öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus reagiert, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD). Bislang war im Land die Verleihung des Status an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften nur für jüdische Gemeinden geregelt.

Das Gesetz gibt unter anderem vor, dass der Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts geknüpft ist an Rechtstreue. Die soll an der Satzung und am tatsächlichen Verhalten festgemacht werden. Verbunden ist der Status auch mit mehreren Rechten wie etwa der Möglichkeit, von Mitgliedern Steuern, Gebühren und Beiträge einzuziehen, und der Befugnis, neue Anstalten, Stiftungen oder Körperschaften zu schaffen.