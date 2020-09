Neue Richter-Kirchenfenster sind zu sehen

Tholey Drei neue Kirchenfenster von Künstler Gerhard Richter im saarländischen Kloster Tholey sind fertig eingebaut. Am heutigen Donnerstag werden sie erstmals vorgestellt: Sie seien dann von innen und von außen in der frisch sanierten Abteikirche zu sehen, teilte die Benediktinerabtei mit.

Richter (88) hat den Mönchen seine Kunst geschenkt: Die Entwürfe haben die Glaswerkstätten Gustav van Treeck in München umgesetzt.

Die Abteikirche in Tholey war zur Sanierung zwei Jahre geschlossen gewesen. Ihre Wiedereröffnung wird von Samstag (19. September) an mit einer Festwoche gefeiert. Tholey gilt mit der urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 634 als ältestes Kloster Deutschlands. Heute leben zwölf Mönche aus fünf Nationen in der saarlandweit einzigen Abtei.