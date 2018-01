später lesen Neue Strategien für die Rhein-Main-Region FOTO: Swen Pförtner FOTO: Swen Pförtner Teilen

Mit einem neu gegründeten „Strategieforum FrankfurtRheinMain“ will Hessen die Zusammenarbeit mit benachbarten Bundesländern in der Metropolregion stärken. Die zentralen Themen reichten von bezahlbarem Wohnraum über neue Gewerbegebiete bis hin zu der Frage, wie der ländliche Raum attraktiver werden kann, teilte das 16-köpfige Gremium zu seiner konstituierenden Sitzung in Frankfurt am Donnerstag mit. dpa